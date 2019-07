Un diluvio di lampi, grandine e acqua su Arezzo e provincia. Intervenuti anche mezzi di soccorso VVF di Prato e Siena

Al momento le zone più colpite sono quelle di San Zeno, Alberoro, Manciano, Castiglion Fiorentino.

Alle 21.30 ancora 1.200 utenze senza energia elettrica in Valdichiana, nonostante l’Enel abbia messo al lavoro tutti gli uomini disponibili. Di questi, 300 solo nell’abitato di Rigutino. Oltre 3.000 in casentino e circa 150 in alcune zone della città.

A lungo chiusa la rotatoria di Olmo per una frana sulla SR71.

Adesso riaperta dopo che le forze dell’ordine hanno fatto defluire il traffico verso Ristradella.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo stanno intervenendo per allagamenti e danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito la provincia, principalmente nelle zone di Arezzo, Madonna di Mezzastrada, Rigutino e Castiglion Fiorentino.

In città la situazione più critica è nel centro e non solo in via Romana.

In via Piero della Francesca la strada era completamente allagata.

In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall’acqua che usciva dalla rete fognaria, con grosse difficoltà di circolazione dalla rotatoria vicina allo Stadio alla piazza e disagi al Bagnoro

In Via Mecenate allagati garage e scantinati.

La Asl ha raddoppiato i mezzi di soccorso attivi. Tutte le chiamate sono state prese in carico. I pazienti a domicilio nonostante sia andata via l’energia elettrica non hanno avuto problemi. Grande collaborazione con volontari e vigili del fuoco.

Ho fatto un giro per la valdichiana. Fin dove sono riuscito. Frassineto ormai è come le colonne d’Ercole, non si supera nemmeno aggirandola.

E poi è una scena apocalittica.

Campi di girasole con l’acqua fino al fiore.

Vigneti da cui emergono solo i tralci. Nemmeno un pezzetto del tronco è piu’ visibile.

Case allagate, gente che spala, macchine in panne abbandonate, i cui conducenti han chiesto riparo e sono stati ospitati. Uno scenario da incubo.

Intanto continua a piovere e lampeggiare. Dai tombini l’acqua fuoriesce come fontane. La pressione la spinge fino ad un metro di altezza. La protezione civile è sul posto, anche se come al solito, la parte del leone tocca ai carabinieri. E’ tutto marrone. Come i pensieri.

CODICE GIALLO ESTESO A TUTTA LA TOSCANA

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio.

Oggi, le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno soprattutto il nord ovest e le zone interne a ridosso dell’Appennino, mentre dal tardo pomeriggio e in serata è atteso un peggioramento in estensione a tutto il territorio.

Domani, nella notte e al primo mattino, ancora precipitazioni prevalentemente temporalesche possibili su tutto il territorio, ma più probabili e diffuse su costa e zone centro meridionali. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento con fenomeni che risulteranno via via più isolati fino a cessare in serata.

Per le 22 di stasera la Soup prevede la pubblicazione di un bollettino di monitoraggio per un ulteriore valutazione del rischio temporali e idrogeologico in specifiche zone della regione.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana