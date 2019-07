Saldi Valdichiana Outlet Village: il gran caldo non frena gli acquisti

Primo giorno dei saldi: ottima partenza, forte presenza di turisti stranieri e visitatori da tutta la Toscana, Umbria e Lazio. Le tendenze degli acquisti

Il primo giorno dei saldi estivi non tradisce le aspettative nella Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar): le alte temperature non hanno spaventato i tanti visitatori che già di primo mattino si sono messi alla ricerca di capi firmati a prezzi ulteriormente scontati.

“Registriamo – dichiara Marco Cavallini, retail manager del Valdichiana Outlet Village – una forte presenza di turisti, già in gran numero in vacanza in Toscana, in particolare tedeschi e olandesi. Come sempre importante, potremmo definirla fidelizzata la presenza di visitatori dalle province toscane di Arezzo, Siena, Firenze, Livorno, Pisa e Grosseto e dalle regioni limitrofe, come Lazio, Umbria e Marche”.

L’osservazione costante di Cavallini sull’andamento dei punti vendita del centro, consente di fotografare con una certa precisione anche i trend di acquisto di questa estate: “La tendenza è quella di acquistare capi e accessori che non passano mai di moda e che possono essere utilizzati anche al rientro dalle vacanze, quindi si tratta di capi chiave che riescono a completare ogni outfit: jeans, camicie, sneakers e zaino per lui, abiti chemisier e tutto ciò che è`fibra naturale, accessori fluo e mini bag per lei”.

La buona partenza odierna dei saldi, dovrà trovare conferma già nei prossimi giorni, “quando – conclude Cavallini – potremo avere un quadro più preciso rispetto all’andamento generale”.

Land of Fashion

Il network si compone di 5 shopping destinations gestite da Multi Outlet Management Italy (MOMI) – filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management. Gli asset sono: Franciacorta Outlet Village (a Rodengo Saiano – Brescia), Mantova Outlet Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Outlet VIllage (Aiello del Friuli – Udine), Puglia Outlet Village (Molfetta – Bari) Valdichiana Outlet Village (Foiano della Chiana – Arezzo). Acquisiti dal Fondo americano Blackstone, i 5 Outlet, principali portali d’accesso alle eccellenze dei territori dai quali sono ospitate, sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori solo nel 2018, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village.

Valdichiana Outlet Village

La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Outlet Village; situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all’anno.