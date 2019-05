SICUREZZA ALIMENTARE e PREVENZIONE in SAGRE e MANIFESTAZIONI

Lunedì 20 Maggio dalle ore 17.30 presso i locali del Cas di Villa Severi, si terrà un incontro di formazione e prevenzione sul tema della sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

“Come organizzatori di sagre e feste paesane, consapevoli del ruolo che rivestiamo, abbiamo deciso di farci capofila di questo evento fondamentale vista l’ormai imminente arrivo della stagione estiva che sancisce l’inizio delle nostre feste” commenta Flavio Sisi, presidente del Comitato Sagre e Feste Paesane di Arezzo “Ringraziamo in primis il Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est che si è reso immediatamente disponibile a partecipare.”

Saranno diversi i momenti in cui sarà suddiviso il confronto: dalla presentazione del progetto di continuità dei servizi di prevenzione e controllo, passando per sicurezza alimentare, prevenzione e controlla a tutela della salute pubblica, finendo poi con un interessante Question Time, in cui potranno essere sviscerati dubbi e perplessità.

Tutto finalizzato ad ottimizzare al meglio quelle procedure che le associazioni che fanno somministrazione temporanea sono già solite saper fare nel migliore dei modi.

“L’invito, come è ovvio che sia” prosegue Flavio Sisi “è esteso a tutte le realtà del territorio aretino, comunale e provinciale, associazioni, enti del terzo settore, circoli, centri di aggregazione sociale, ma anche semplici cittadini che vogliono saperne di più”.

Collaborazione e Prevenzione sono due punti in cui il terzo settore in generale può e deve rimanere al fianco delle aziende sanitarie locali, sia per il rispetto nei confronti dei loro tantissimi appassionati visitatori che per il mantenimento delle tradizioni e l’importante funzione socio-culturale che svolgono da sempre nel territorio.