Bimbimbici edizione 2019

Dal parco Ducci, con ritrovo alle 9 e un quarto di domenica 12 maggio, la tradizionale pedalata aperta a tutti

Domenica 12 maggio, FIAB Amici della Bici Arezzo organizza, con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, Fondazione Arezzointour, Estra, Nuove Acque, Sei Toscana, Confagricoltura, Ceaa progetto Bimbimbici per l’ambiente, l’edizione 2019 di Bimbimbici, la tradizionale pedalata per la città aperta a grandi e piccini, all’insegna delle strade sicure nei percorsi casa-scuola e non solo.

Bimbimbici prenderà il via alle 10 dal parco Ducci (ritrovo alle 9,15). Il percorso, adeguatamente scortato dagli agenti della polizia locale, toccherà via Generale dalla Chiesa, via Monte Cervino, via Berardo Rossellino, via Petrarca, piazza Guido Monaco, via Roma, via Crispi, viale Luca Signorelli, via Andrea Sansovino, via Mino da Poppi, via Anconetana, via Bucciarelli Ducci, via Cagli, via Raffaello Sanzio, via Benedetto da Maiano, via Arno, via Vittorio Veneto, via Tolomeo, viale Colombo, via Curtatone, via Alcide de Gasperi, via Pietro Nenni, via Uguccione della Faggiola, via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce, via Giambattista Vico, via Fratelli Lebole, via Fiorentina, via Marco Perennio, via Monte Cervino, via Generale dalla Chiesa, parco Ducci. Il traffico nelle strade suddette sarà interrotto per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana.

Bimbimbici è una manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e ad Arezzo si tiene dal 2003. Sono centinaia i partecipanti che ogni anno danno vita all’evento, che non è solo di carattere sportivo-aggregativo ma rappresenta anche uno stimolo a una riflessione sulla vivibilità nei centri urbani, dove anche ai più piccoli, con varie soluzioni, dalle zone 30 ai percorsi ciclo-pedonali, possano spostarsi in sicurezza.