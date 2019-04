La Regione Toscana lancia incentivi in favore dei pendolari dei treni per comprare bici pieghevoli.

Il bando è rivolto a tutti i residenti in Toscana titolari di un abbonamento annuale, semestrale o trimestrale Trenitalia o Pegaso, limitato al trasporto regionale. E’ prevista l’erogazione di un buono fino a 150 euro per l’acquisto di una bicicletta pieghevole che non superi le dimensioni di 80x110x40 cm, compatibile con il trasporto in treno senza l’acquisto di un ulteriore biglietto.

L’abbonamento deve essere in corso di validità al momento dell’acquisto della bicicletta e a seconda della tipologia, il voucher viene erogato in una volta, in due o in tre (fino al raggiungimento della somma complessiva).

La richiesta del Bonus avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo di domanda che si troverà a breve sul sito della Regione alla sezione bandi e una volta erogato il voucher sarà spendibile in ulteriori titoli di viaggio.

Il bonus Bici-Treno, inaugurato nel 2016, giunto ormai alla sua terza edizione, è infatti pensato per i pendolari per aiutarli nell’acquisto di una bici pieghevole da trasportare in treno per spostarsi con più agilità in città, insieme ai mezzi di trasporto in comune, al fine di ridurre l’uso delle macchine private.

La misura è stata annunciata dall’assessore Vincenzo Ceccarelli in occasione della settima edizione del Florence Bike Festival, la manifestazione sportiva interamente dedicata alle biciclette sportive e agli sportivi su due ruote. La Regione si è impegnata negli ultimi anni a sviluppare e realizzare un numero crescente di infrastrutture specifiche per il bike tourism, integrando quelle esistenti nella rete nazionale come nel caso della ciclovia tirrenica (da Ventimiglia a Roma) e la ciclovia del Sole (da Verona a Firenze). Queste risorse sono però anche a disposizione di chi si sposta quotidianamente per lavoro e sono un incentivo a prediligere sempre di più la bicicletta rispetto ad altri mezzi a motore.