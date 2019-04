Sabato 6 e domenica 7 aprile nella sede dell’assocazione Signa Arretii gli scatti fotografici di Mario Norberto Leone per la mostra “Sguardi sulla Giostra”

Domenica 7 aprile apertura straordinaria della sede degli Sbandieratori

Sabato 6 e domenica 7 aprile, in concomitanza con la consueta apertura della sede di via Bicchieraia durante la Fiera Antiquaria, l’associazione Signa Arretii proporrà un’esposizione di foto sulla Giostra del Saracino tra la fine del 1965 e i primi anni ‘70. La mostra, dal titolo “Sguardi sulla Giostra” si compone di riproduzioni di foto scattate da Mario Norberto Leone, importante artista aretino che ha espresso la sua arte nella poesia, nella pittura, nella sceneggiatura e scrittura di testi per l’editoria e nella fotografia, alla quale si avvicina sin da ragazzo seguendo le orme del padre, mettendo a punto anche una particolare tecnica di sviluppo e stampa da lui definita “Luminografia”.

Trasferitosi a Milano con la famiglia all’età di 5 anni, torna dagli anni ‘60 sempre più spesso ad Arezzo e si dedica al recupero della vita contadina della campagna toscana, attraverso le sue fotografie che ne documentano momenti, persone, oggetti. Grazie alla cortesia della famiglia Paffetti, da sempre molto vicina all’artista e alla disponibilità dei familiari di Mario Norberto Leone, l’associazione Signa Arretii presenta 40 scatti dedicati alla Giostra del Saracino dai quali traspare la maestria di Leone fotografo e la realtà di una città, l’Arezzo di quegli anni, che non ha ancora del tutto perso la propria anima rurale. Un’occasione attraverso la quale visitatori e aretini potranno scoprire aspetti di Arezzo e della Giostra del Saracino di tanti anni fa.

Con questa nuova proposta Signa Arretii continua il suo impegno nella valorizzazione della storia e della tradizione di Arezzo, impegno che sarà messo in particolar modo in risalto quest’anno dalle numerose iniziative in programma per celebrare il 730° anniversario della battaglia di Campaldino. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta con orario 9,30-12,30 e 15,30-18,30.

Nella giornata di domenica 7 aprile anche la sede dell’associazione Sbandieratori di Arezzo, in piazzetta del Praticino 5, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire oggetti, foto, storia e curiosità relative agli alfieri aretini godendo di una spettacolare vista su Piazza Grande.