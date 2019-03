Festa della donna: “Maria Callas : la Divina , la Donna, la Madre”.

In occasione della ricorrenza della “giornata internazionale delle donne” del giorno 8 marzo, ad Arezzo e provincia numerose associazioni hanno organizzato eventi di varia natura .

Oggi sabato 9 Marzo presso l’Hotel Etrusco ad Arezzo, presenzieranno ben cinque associazioni.

FIDAPA Alta Valle del Tevere, FIDAPA sez. Arezzo, INNER WHEEL Arezzo Toscana Europea, Inner Wheel Sansepolcro insieme all’ASSOCIAZIONE MOGLI MEDICI sez. di Arezzo organizzano un’ interessante conferenza dal titolo : “Maria Callas : la Divina , la Donna, la Madre”.

Callas rappresenta la figura di una donna che ha avuto una vita contraddistinta da grande divario tra la fragilità della sua persona e l’imperiosa potenza artistica.

A relazionare è la nota, soprattutto in Val Tiberina ,Prof.ssa Romanella Gentili Bistoni, socia FIDAPA Altotevere che, con il suo studio sul personaggio in discussione, riesce a catturare sempre l’attenzione della platea sia per la sua grande competenza che per il modo di porsi alla stessa.

La professoressa cercherà di evidenziare aspetti noti, ma soprattutto meno conosciuti sulla vita della Divina che veniva da un’infanzia difficile e anaffettiva, da problematiche fisiche che la segnarono nell’adolescenza e nella giovinezza.

Con intelligenza, determinazione, studio assiduo degli spartiti musicali, Maria, superando difficoltà e ostacoli, divenne quella soprano a cui fu meritatamente assegnato l’appellativo di Divina.

La sua voce rimane ad oggi unica ed ineguagliabile .

Questo evento, insieme ad altri in occasione di questa celebrazione, è patrocinato dalle Pari Opportunità della Provincia di Arezzo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .

Isabella Baldoncini