Caro assessore le scrivo…

… perchè contrariamente a quanto asserito nel comunicato diffuso ieri, noi non siamo affatto avvezzi a diffondere dati non veritieri e ci teniamo a ribadire che il costo della bolletta annua per una utenza domestica aretina, che consuma 190 mc di acqua, ammonta a 716,00 euro : il costo più alto pagato in Toscana.

Ci preme anche far notare all’Assessore Sacchetti , casomai non lo sapesse, che ad Arezzo su tale livello di consumi (e anche superiori) si collocano oltre 5.000 utenze domestiche e, si fidi, non si tratta di famiglie sprecone . E’ soltanto che sono composte da 4 o più componenti, che l’acqua la bevono e la utilizzano ogni giorno per i propri servizi igienici , per lavarsi , per cucinare, per fare il bucato, per lavare le stoviglie e tenere pulita la casa.

Precisiamo inoltre che il dato relativo al consumo di 190 mc/anno , da noi preso ad esempio per mettere a confronto le bollette delle città toscane, non è necessariamente riferito al consumo di una famiglia con 3 componenti. Questo abbinamento se lo è inventato l’Assessore Sacchetti al quale è però sfuggito che nel volantino da noi diffuso, in bella evidenza ,sopra la classifica, c’è disegnata una famiglia di 4 persone.

Sappiamo bene che ad Arezzo nuclei di 3 persone che consumano 150 mc pagano bollette per 483,00 euro l’anno. Meno, è vero, di quanto si paga a Pisa, a Siena, a Grosseto e a Livorno, ma più di quanto pagano a Firenze, a Prato, a Pistoia, a Massa, a Carrara e a Lucca.

Già che ci siamo però, considerato che l’Assessore, ansioso di poterci smentire, si è rivolto all’Autorità Idrica Toscana per chiedere lumi su costi , bollette e consumi, lo invitiamo a fare un ulteriore sforzo e ritornare da quelli dell’AIT, per avere spiegazioni sulla mancata erogazione da parte di Nuove Acque del bonus sociale idrico 2018 agli utenti che ne hanno titolo . E già che c’è chieda lumi anche su un’altra deficienza da addebitare al gestore: la mancata applicazione , per l’anno 2018, della tariffa agevolata fino a 55 mc/anno (anziché fino a 30) a tutte le utenze domestiche residenti , come dispone la normativa nazionale.

Poi ci faccia sapere gli esiti avuti con un’altra intervista o, se gradisce, con una bella conferenza stampa pubblica .

Per quanto alla bontà dell’acqua di Arezzo, niente da obiettare ma ricordiamoci che lo dobbiamo soprattutto alla qualità dell’acqua che, fin dal lontano 1997, viene prelevata dall’invaso del Tevere e portata ad Arezzo attraverso una condotta e un potabilizzatore realizzati con soldi pubblici, cioè a spese dei cittadini.

Comitato Acqua Pubblica Arezzo